Boksbond: Achteraf verhaal halen, dat is niet fair

Omstreden OKTDe Nederlandse Boksbond dient geen officiële klacht in bij het IOC, dat eerder deze maand het Europese OKT in Londen liet doorgaan terwijl de coronacrisis al was uitgebroken. ,,We hebben toen zélf de afweging gemaakt om mee te doen, dan vinden we dat we niet achteraf verhaal moeten halen. Dat is niet fair’’, zegt voorzitter Boris van der Vorst van de bond.

Het Olympische Kwalificatie Toernooi voor de Spelen in Tokio werd vanaf 14 maart gehouden in Londen. Het evenement zou tot 24 maart duren, maar na drie dagen beëindigde het IOC het toernooi alsnog. Tussendoor werd al besloten niet langer publiek toe te laten. Het OKT was een van de weinige evenementen in Europa die nog doorgingen die dagen. Dat leidde toen al tot ophef. Er deden 350 boksers mee.

Bij zeven sporters en coaches werd na het OKT besmetting met het coronavirus vastgesteld. Turkije diende daarop een officiële klacht in bij het IOC. ,,Het was onverantwoord het toernooi door de laten gaan. De gevolgen hadden rampzalig kunnen zijn’’. Aldus de Turkse bond. Bij twee Turkse boksers is de infectie ontdekt. De Nederlandse Boksbond ziet dus af van een klacht richting het IOC. ,,Namens de EUBC (Europese Boksbond) is wel een signaal uitgegaan naar het IOC, wij vinden het niet nodig nog met een eigen klacht te komen’’, zegt Van der Vorst. ,,We zijn er bovendien van uitgegaan dat de organisatie zeer zorgvuldig heeft gehandeld naar de richtlijnen van de Engelse overheid, zoals we dat in Nederland ook doen.‘’

Quote Natuurlijk gaat sport niet koste wat het kost voor. Maar het waren verwarren­de tijden. Boris van der Vorst

Er waren zes Nederlandse deelnemers bij het OKT in Londen. Enrico Lacruz, Max van der Pas, Artjom Kasparian, Delano James en Chelsey Heijnen waren al in actie gekomen. Nouchka Fontijn moest haar eerste partij nog boksen in Engeland toen het toernooi werd stilgelegd. Van der Vorst wijst erop dat vóór het OKT uitgebreid is besproken om al dan niet te gaan. ,,We hebben het er over gehad met het NOC*NSF en de sporters zelf. Terugtrekken is zeker aan de orde gekomen, maar dat had ook betekend dat de sporters zich niet zouden kunnen kwalificeren voor de Spelen,waar ze zo keihard voor hebben getraind. Natuurlijk gaat sport niet koste wat het kost voor. Maar het waren verwarrende tijden. Toen de ploeg afreisde naar Londen, golden in Engeland nog helemaal geen corona-maatregelen.’’

Volledig scherm Nouchka Fontijn kwam in Londen niet in actie. Het toernooi was al stilgelegd toen haar eerste partij op het programma stond. © BSR Agency

De Nederlandse boksers en coaches hebben geen klachten overgehouden aan hun verblijf in Londen. Ze zijn niet specifiek getest op corona, maar hun gezondheid is wel nauwlettend in de gaten gehouden.

Overigens staat het IOC nog altijd achter de beslissing dat het toernooi in maart (deels) gehouden is. ,,Het is niet mogelijk om de exacte besmettingsbron te achterhalen’’, aldus een verklaring. ,,Ten tijde van het OKT waren er meer sportevenementen in Engeland waarvoor geen regels golden met betrekking tot het aantal aanwezige mensen. Bovendien waren veel boksers in trainingskampen geweest, onder anderen in Italië.’’ Het IOC organiseerde het toernooi zelf, omdat het comité de wereldboksbond AIBA vorig jaar had geschorst wegens bestuurlijke en financiële problemen.