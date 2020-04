Boksbond AIBA neemt New Delhi WK 2021 af en wijst Belgrado aan

Deze drie Amerikaan­se sportdocu’s mag u niet missen

20:42 In deze tijden worden we overladen met sportdocumentaires, vooral ook van Amerikaanse origine. FOX Sports zendt ze al een aantal weken herhaaldelijk uit, maar misschien twijfelt u om eraan te beginnen. Want Amerikaanse sport, daar heb ik niets mee of weet ik te weinig vanaf. En het zijn er ook zoveel ineens. Wij helpen u een handje met drie fraaie docu’s die u hoe dan ook een keer gezien moet hebben, liefhebber of niet.