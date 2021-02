Bol en Klaver, razendsnelle vriendinnen op weg naar de top

Door Pim Bijl



Bij wedstrijden in het buitenland drinken ze ‘s avonds nog even een theetje om de dag te bespreken. Femke Bol loopt vaak met een door Lieke Klaver verzorgde vlecht in het haar. Op bijzondere momenten, goed én slecht, hebben ze de traditie om samen een KinderBueno te eten. Soms vertellen ze elkaar welke internationale topper hen op Instagram is gaan volgen. Om daarna samen te giechelen, omdat ze weer aan het ‘fangirlen’ zijn.



Ja, hun rijzende status is nog wennen voor de twee trainingspartners en hechte vriendinnen. Door hun nationale records van zaterdag staan ze weer iets meer in de schijnwerpers. Bol, pas 20 jaar, vangt de meeste aandacht. Zij brak in het door het coronavirus geteisterde 2020 internationaal door met de snelste jaartijd én winst in alle zes de 400 meter-hordenraces waaraan ze meedeed. Het leverde haar een nominatie op voor de titel ‘Wereldatlete van het Jaar’. Niets lijkt een grote toekomst in haar sport in de weg te staan.