Bolivia begroet Dakarrijders met cocaplant

Van Gorkom nog in kunstmatige coma

16:10 Jelle van Gorkom wordt nog altijd kunstmatig in coma gehouden in het ziekenhuis. De 27-jarige Achterhoeker ligt in het Nijmeegse Radboudziekenhuis met zware verwondingen die hij dinsdag opliep door een val op de BMX-baan op nationaal sportcentrum Papendal.