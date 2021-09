Bolt overwoog comeback voor Olympische Spelen Tokio

De 35-jarige Bolt stopte in 2017 na de WK in Londen. Hij regeerde jarenlang op de 100 en 200 meter, vergaarde acht olympische en elf wereldtitels en is nog altijd de houder van de wereldrecords op beide sprintnummers.

,,Er komt geen comeback, maar het jeukt soms wel. Ik vroeg in 2019 aan mijn coach wat hij ervan zou vinden als ik me ging voorbereiden op de Spelen in Tokio. Hij keek me een beetje meewarig aan en zei resoluut: begin er niet aan. Voor mij was het toen duidelijk. Als mijn coach het afraadt, doe ik het niet. Ik heb een heilig geloof in hem”, aldus Bolt.