Bondscoach Hensley Meulens gelooft in uniek Oranje bij WK honkbal: ‘Als ik erbij ben, eis ik respect van iedereen’

Fenomeen Femke Bol door de ogen van anderen: ‘In dezelfde serie zitten, dat is al een privilege’

Femke Bol wil vanavond Europees kampioen worden op de 400 indoor, de afstand waarop ze onlangs het wereldrecord verbeterde. Hoe denken de andere atleten op het toernooi over het unieke 23-jarige talent? ,,Het is best onwerkelijk”, zegt Karsten Warholm, eveneens een wereldrecordhouder.