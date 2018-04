Bondscoach kiest voor handbalselectie met elf 'vaste' speelsters

Zeilen Bouwmees­ter sluit sterk af, Heiner mist goud

29 april Nicholas Heiner heeft in het wereldbekertoernooi voor de Franse kust in Hyères genoegen moeten nemen met de tweede plaats in het eindklassement. De voormalige wereldkampioen in de Laserklasse verspeelde tijdens de afsluitende medalrace zijn leidende positie in het klassement. Hij kwam als zevende over de finishlijn.