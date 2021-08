Bonevacia kan nóg sneller en scherpt eigen nationaal record van Tokio aan

Video Nyck de Vries na knappe opmars tweede in E-Prix Londen

24 juli Nyck de Vries is tijdens de eerste race van het E-Prix-weekeinde in Londen op de tweede plaats geëindigd. De Nederlander kwam in zijn Mercedes ruim 5 seconden later over de finish dan de Engelsman Jake Dennis. De Vries was vanaf de negende startpositie aan de race begonnen.