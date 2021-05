Bonevacia klom uit het dal en pakte goud met estafetteploeg: ‘Ik was vorig jaar bijna gestopt’

Korstanje snelt naar nieuw Nederlands record op 100 meter vlinder­slag

1 mei Nyls Korstanje heeft op de tweede dag van de HPC-testwedstrijden in Eindhoven het Nederlands record op de 100 meter vlinderslag verbeterd. Korstanje kwam tot een tijd van 51,65. De oude toptijd was in 2016 gezwommen door Joeri Verlinden: 51,75.