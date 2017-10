Boogschutter Wijler strandt in halve finale WK

Wijler gaat zondag de strijd om het brons aan met de Rus Arsalan Baldanov. Die verloor in zijn halve finale van de Taiwanees Wei Chung-heng. Eerder op de dag was Wijler al te sterk geweest voor de Chileen Ricardo Soto (6-2), Australiër Ryan Tyack (6-2) en de Spanjaard Pablo Acha (6-2).

Favoriet Sjef van den Berg was al voor de kwartfinales klaar. De nummer vier van de Spelen van Rio verloor in de vierde ronde met 6-4 van de Japanner Kikuchi Hideki. Eerder was Rick van der Ven, de nummer twee van het WK van twee jaar geleden, al in de derde ronde onderuit gegaan tegen de Brit Patrick Huston: 2-6.

Het drietal was eerder in het landentoernooi voortijdig uitgeschakeld. Van den Berg was met de hoogste ranking pas in de derde ronde ingestroomd. Daarin was hij nog wel de baas over de Italiaan Marco Galiazzo geweest.