Boston Celtics herstelt zich van slechte start en trekt stand gelijk tegen Miami Heat

Australië in rouw: cricket­groot­heid (46) overleden na au­to-ongeluk

De voormalige Australische cricketspeler Andrew Symonds, een vedette in zijn land, is verongelukt. De 46-jarige Symonds raakte met zijn auto om nog onbekende reden van de weg nabij het stadje Townsville en ging een aantal keren over de kop. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

15 mei