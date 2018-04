Boston Celtics vergroot voorsprong op Bucks

Aan de hand van uitblinker Jaylen Brown behaalden de Celtics een zege van 120-106, waarmee de stand in het duel in de eerste ronde van de play-offs in de Eastern Conference nu 2-0 is.



De derde wedstrijd is vrijdag in Milwaukee. Boston heeft nog twee zeges nodig voor een plaats in de volgende ronde.



Brown kwam tot dertig punten. Dat is een record voor hem in de play-offs. Terry Rozier volgde Brown met 23 punten. Bij de Bucks noteerde Giannis Antetokounmpo ook dertig punten.