Bouwmeester gekozen tot beste zeilster van de wereld

Bouwmeester veroverde dit jaar zowel de wereld- als de Europese titel in de Laser Radial-klasse.



Haar broer Roelof Bouwmeester werd maandag in Nederland bij het gala rond de Conny van Rietschoten trofee nog gekroond tot coach van het jaar. Voor de verkiezing van zeilster van het jaar in Nederland kwam de 29-jarige olympisch kampioene niet meer in aanmerking omdat ze de prijs al drie keer had gewonnen.