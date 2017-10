Bouwmeester houdt koppositie op EK zeilen in Barcelona

De Deense Anne-Marie Rindom volgt met acht punten op de tweede plaats. Zij haalde dezelfde klasseringen in de blauwe groep. De Britse Alison Young werd ook tweede en eerste in de blauwe groep en staat derde met twaalf punten.

Maxime Jonker won de vierde race in de gele groep en klom naar de zevende plaats. Ze werd tiende in de derde race. Daphne van der Vaart heeft na een vijfde en zevende plek net als Jonker achttien punten in totaal en staat achtste.