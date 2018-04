Bouwmeester sluit sterk af, Heiner mist goud

Zijn naaste concurrent Jorge Zarif uit Brazilië won de finale en stelde daarmee de eindzege veilig in deze olympische klasse.



Marit Bouwmeester beëindigde haar succesvolle optreden in Hyères in stijl. De olympisch kampioene in de Laser Radial zegevierde in de medalrace. Ze was dankzij een grote voorsprong op haar achtervolgers al zeker van de titel. Bouwmeester hoefde haar medalrace alleen nog maar uit te varen om de gouden medaille mee naar huis te nemen. ,,Als je zeilt, kun je maar beter alles geven en proberen de race te winnen en ik ben blij dat dat me gelukt is.''