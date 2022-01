Zanger John de Bever was fenomeen in zaalvoetbal: ‘Van Hanegem was een soort Jezus voor mij’

Door Barry van der Hooft



Hij is even over uit Spanje, waar hij samen met man Kees een appartement heeft. ,,Door corona heb ik geen optredens. Dan zit ik liever even in de zon.’’ Straks moet De Bever een promotiefilmpje voor het EK zaalvoetbal opnemen, op verzoek van de KNVB. ,,Daar werk ik graag aan mee’’, zegt de Brabander. ,,Want het zaalvoetbal hangt er vaak maar een beetje bij hè, ook bij de KNVB.’’