Brand grijpt leiderstrui in Ronde van Thüringen

Video Basketbal­fan gooit popcornbak leeg over het hoofd van furieuze NBA-vedette

27 mei De Amerikaanse basketballer Russell Westbrook van Washington Wizards heeft een bak popcorn over zich heen gekregen toen hij in Philadelphia geblesseerd van het veld ging. De 32-jarige vedette van de Wizards reageerde furieus en wilde naar de fan op de tribune toe die de popcornbak boven zijn hoofd had geleegd. Vijf beveiligers konden dat ternauwernood voorkomen.