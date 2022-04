Brian Bogers tweede in eerste manche GP Portugal

Het was een sterke comeback van Bogers, die twee weken geleden de Grote Prijs van Argentinië nog moest overslaan vanwege een schouderblessure. Hij eindigde daarvoor in de Grote Prijs van Lombardije al als vierde.

Jeffrey Herlings is er ook in Portugal niet bij. De regerend wereldkampioen is nog altijd niet volledig hersteld van een voetblessure. De Grote Prijs van Portugal is de vierde race in het WK.