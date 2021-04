Broch kiest voor nieuwe uitdaging in Roemenië

Minnesota Timberwol­ves weer te sterk voor Utah Jazz in NBA

27 april De basketballers van Utah Jazz hebben een slecht tweeluik beleefd tegen Minnesota Timberwolves in de NBA. De koploper van de westelijke divisie verloor na zaterdag ook maandag van de ploeg uit Minneapolis. D’Angelo Russell wipte de bal in de slotseconden van het duel in de basket en bezorgde de Timberwolves een nipte zege van 105-104. Jazz had zaterdag met 101-96 verloren.