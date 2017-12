Broch twijfelde geen moment aan winst: 'Beter kan het sowieso'

Een paar dagen geleden kwam Yvette Broch (26) met tranen in haar ogen van het veld. Moe, trots, gehavend. Gisteravond na de winst op Tsjechië en plaatsing voor de halve finale geen tranen bij de 185 centimeter lange cirkelloper. ,,Dit geeft echt een ander gevoel.”



Er was geen verlenging nodig, de uitputting was minder groot en er werd meer gescoord tegen de Tsjechen. ,,Ik wist de hele wedstrijd dat we gingen winnen”, zegt Broch. Zelfs toen Tsjechië het verschil van zes punten dat Nederland in het eerste deel van de wedstrijd voorliep, terugbracht tot gelijkstand. ,,Ik weet niet waarom ik dat wist, het was gewoon een gevoel.”



Want dat Tsjechië gevaarlijk kan zijn in het laatste deel van de wedstrijd, dat was bij Nederland ook bekend. Estavana Polman waarschuwde daar zelfs nog voor. Broch: ,,We speelden ook geen beste wedstrijd, maar ik zag dat we de controle hadden in de tweede helft. Zolang onze dekking dichtbleef en Lois (Abbingh, met 14 doelpunten topscorer in de wedstrijd) lekker bleef scoren, wist ik dat het uiteindelijk wel goed zou komen.”



Morgenavond, als Nederland tegen Noorwegen uitkomt om een plek in de finale, moet er ‘een schepje bovenop’, weet Broch. Noorwegen speelt uitermate sterk. Won een dag eerder met overtuigende cijfers van olympisch kampioen Rusland (34-17). ,,Maar ik denk dat het erin zit bij ons om beter te spelen. We haalden vandaag ons niveau niet, dat is niet hoe we willen spelen en het was erg zwaar, maar beter kan het sowieso.”