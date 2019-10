Broersen achtste, Vetter op 12 na eerste dag zevenkamp

As­her-Smith neemt wereldti­tel op 200 meter over van Schippers

22:00 De Britse atlete Dina Asher-Smith is in Doha Dafne Schippers opgevolgd als wereldkampioene op de 200 meter. De regerend Europees kampioene won de finale in het Khalifa Stadion in een bijzonder snelle 21,88, een Brits record.