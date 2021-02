Broersen en Taam pakken nationale indoortitels in Apeldoorn

De 24-jarige Taam had gehoopt op een beter resultaat. Eerder deze winter haalde hij 6001 punten. ,,Het doel was om over die 6000 punten te gaan en daarmee mijn kans te vergroten op een uitnodiging voor de EK indoor (5-7 maart in Polen), nu moet ik maar afwachten”, zei hij. ,,Een aantal onderdelen liep gewoon niet, vooral polsstokhoogspringen was onder de maat. Ik heb wel goed afgesloten met een persoonlijk record op de 1000 meter.”



Rody de Wolff nam het zilver in ontvangst met 5800 punten, het brons ging met 5755 punten naar Sven Jansons. De Wolff leidde na zes onderdelen (60 meter - verspringen - kogelstoten - hoogspringen - 60 meter horden - polsstokhoogspringen), maar leverde te veel in op de afsluitende 1000 meter. Taam liep dat slotonderdeel in 2.35,31. Hij scoorde ook goed op de 60 meter (6,92), hoogspringen (1,96) en de 60 horden (8,17).