Brons voor Keizer/Meppelink in Mexico

Gidey verpulvert wereldre­cord 15 km bij Zevenheuve­len­loop

15:42 De Ethiopische atlete Letesenbet Gidey heeft in de Zevenheuvelenloop het wereldrecord op de 15 kilometer verbeterd. De 21-jarige Ethiopische kwam op het parcours in Nijmegen tot 44.20 minuten. Ze was daarmee veel sneller dan de 45.37 die Joyciline Jepkosgei in 2017 in Praag liep.