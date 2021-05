Brooklyn Nets starten play-offs met winst op Boston Celtics

De zogenoemde Big Three van de Nets sloten het duel af met mooie cijfers. Durant was goed voor 32 punten en 12 rebounds, Irving kwam uit op 29 punten terwijl Harden naast 21 punten ook 9 rebounds en 8 assists liet noteren. Bij Boston was Jayson Tatum (22 punten) de topschutter.



Het Sloveense fenomeen Luka Doncic leidde Dallas in het openingsduel met Los Angeles Clippers naar de overwinning met 31 punten, 11 assists en 10 rebounds (een triple-double). Het werd 113-103 voor de bezoekende Mavericks.



Portland Trail Blazers won in Denver van de Nuggets: 109-123. Damian Lillard was met 34 punten en 13 assists bepalend bij de bezoekers. Ook Nikola Jokic van de Nuggets kwam tot 34 punten. Milwaukee Bucks was na verlenging te sterk voor Miami Heat: 109-107. De ploeg die het eerst vier partijen wint gaat door naar de volgende ronde.