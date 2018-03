Brouwer en Meeuwsen bij laatste acht major VS

Ghafoor grijpt naast eindstrijd op 400 meter

2 maart Het is atlete Madiea Ghafoor bij de wereldkampioenschappen indoor niet gelukt zich te plaatsen voor de finale op de 400 meter. De 25-jarige Amsterdamse eindigde in haar halve finale in Birmingham als derde in 53,14 seconden. Ghafoor had bij de eerste twee moeten eindigen om zaterdag aan de finale te mogen meedoen.