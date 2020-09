Brouwer en Meeuwsen maken na maanden internationale rentree: 'Bubbel is ons niet vreemd’

Het was een race tegen de klok voor het topduo. Meeuwsen liep daags voor het NK Beachvolleybal in Scheveningen een scheurtje in zijn rib op, terwijl zijn kompaan Brouwer aan het toernooi in de kustplaats een schouderblessure overhield. Net op tijd keerden ze hersteld terug op het zand, voor het weerzien met de internationale top tijdens het Utrechtse King of the Court.



Dat in alle haast herstellen voor een toernooideelname, hoefde lange tijd niet. Toen in maart Nederland en omstreken op slot gingen, konden Brouwer en Meeuwsen hun agenda erbij pakken om de komende toernooien stuk voor stuk door te strepen. ,,Het was zeker in het begin erg lastig’’, bekent Meeuwsen. ,,Normaal gesproken heb je een doel om naar toe te werken op de trainingen, krijg je met het uitzicht op een grote wedstrijd extra motivatie.’’ De twee leerden doelen stellen op de korte termijn. ,,We hebben goed gekeken naar hoe we de periode in wilden richten.’’