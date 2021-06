Brouwer en Meeuwsen naar halve finales na zege op landgenoten

Varenhorst en Van de Velde hadden zich in Ostrava al kunnen verzekeren van een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. Daarvoor was het winnen van brons al toereikend geweest.

Door de nederlaag kan het duo alleen nog via de Continental Cup Final een olympisch ticket bemachtigen. De Europese Continental Cup, die dient als laatste olympisch kwalificatietoernooi van Europa, wordt van 23 tot en met 26 juni gespeeld in Den Haag. Daar ligt alleen een ticket voor het winnende land bij de mannen en vrouwen.

,,We hebben een beetje gemengde gevoelens bij deze zege”, zei Brouwer die met Meeuwsen al zeker is van deelname aan de Spelen van Tokio. ,,Het was een emotionele wedstrijd waar voor beide teams veel op het spel stond. Zeker voor hen was het heel belangrijk in de olympische kwalificatie. Maar wij worstelen ook al een hele tijd en dan is de eerste keer weer de halve finales halen een heel goed gevoel.”

Brouwer en Meeuwsen hadden in de achtste finales een ander Oranje-koppel, Stefan Boermans en Yorick de Groot, uitgeschakeld.

Keizer en Meppelink

Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales bij het viersterrentoernooi uit de World Tour in Ostrava. Het Amerikaanse koppel Kelly Claes en Sarah Sponcil was in drie sets net te sterk: 19-21 22-20 15-9.

Ook voor Katja Stam en Raïsa Schoon eindigde het toernooi in Ostrava in de kwartfinales. Het jonge koppel zorgde vrijdag nog voor een stunt door het hoog aangeschreven Braziliaanse duo Agatha/Duda te verslaan. Een dag later was de uitdaging tegen het Canadese duo Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes te groot. De leidsters in de wereldranking en regerend wereldkampioenen wonnen in drie sets: 21-16 20-22 15-13.