Brons voor beachduo Brouwer/Meeuwsen

De teleurstelling over die nederlaag was groot, maar ze wisten zich toch nog op te peppen voor de troostfinale. ,,Brons was niet ons doel, want we wilden dit toernooi winnen. Nu moesten we onze trainingsmaatjes verslaan en dat viel nog niet mee'', zei Meeuwsen na afloop.



Varenhorst en Bouter waren verrassend doorgedrongen tot de laatste vier. Het duo bood in de halve finale goed partij aan de Letten Martins Plavins en Edgar Tocs, maar boog in drie sets: 21-19 19-21 11-15. Tegen hun landgenoten konden ze goed mee in de eerste set, maar waren ze in de tweede set beduidend minder dan de ervaren Brouwer en Meeuwsen.