Brunel treft verkeerde wolk in Ocean Race

De deelnemers aan de Volvo Ocean Race hadden de voorbije dagen te maken met zogeheten doldrums, lagedrukgebieden rond de evenaar waardoor de wind wegvalt. De snelheid ging daardoor flink omlaag en het hele veld schoof in elkaar. Brunel, dat eerder in de etappe van Melbourne naar Hongkong al wat achterop was geraakt, hervond daarbij de aansluiting. Tot de Nederlandse boot in een onweersbui ineens de wind frontaal tegen kreeg en werd teruggeblazen naar de laatste plaats. De finish van de vierde etappe is naar verwachting op 18 januari.