Bucks winnen eerste duel met Raptors in halve finale NBA

De Raptors hadden zondag op spectaculaire wijze de finale in het oosten bereikt. Dankzij een zogeheten ‘buzzer beater’ in de laatste seconde van Kawhi Leonard won de Canadese formatie de beslissende zevende wedstrijd tegen Philadelphia 76ers. De Bucks waren juist heel soepel en snel door de eerste twee rondes van de play-offs gekomen. De best presterende ploeg uit de reguliere competitie verloor pas één duel.



Toch hadden de Bucks het heel lastig met de Raptors, die het grootste deel van de wedstrijd op voorsprong stonden, met dertien punten als grootste marge. De thuisclub kwam in het laatste kwart op stoom, maar keek met 2,5 minuut op de klok toch nog tegen een achterstand aan. Vooral dankzij twee scores van Lopez trokken de Bucks de eerste wedstrijd in de best-of-sevenserie alsnog naar zich toe.