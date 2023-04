Buitenlandse media over ‘ongelooflijke’ zege Sifan Hassan: ‘Beste debuut sinds de allereerste marathon’

,,Dit is echt niet te geloven”, zei Hassan in een eerste reactie voor de camera van de BBC. ,,Ik had nooit verwacht vandaag te finishen, maar dan loop ik hem uit en win ook nog. Echt, wat gaaf. Ik ben gedragen door het publiek, elke kilometer. Ik ben daar iedereen in Londen voor altijd dankbaar voor. Deze race vergeet ik nooit meer. Ik heb ervan genoten. Iedereen zei vooraf dat het zwaar zou worden na 30, 35 kilometer. Ik ging me juist steeds beter voelen na 35 kilometer. Toen ik over de finish kwam, dacht ik, zijn we er al?”



Op de Engelse televisie was analist en voormalig Olympisch hardloper Steve Cram stomverbaasd. ,,Hassan heeft iets gedaan dat niemand had kunnen voorspellen”, zei hij bij de BBC. ,,Ze had het moeilijk, ze greep naar haar heup en stopte zelfs om even te rekken. Haar droom was om de marathon uit te lopen... Dit is misschien wel de grootste overwinning van haar leven.”