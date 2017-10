Bulls beginnen NBA-seizoen met nederlaag

O'Sullivan laat 'snoo­ker­hoo­li­gan' balletje stoten

19 oktober De Engelse snookerspeler Ronnie O'Sullivan houdt wel een grap en een grol. Tijdens de Engels Open liet hij een vrouw die aan de aandacht van de beveiliging was ontsnapt, zijn laatste bal spelen. O'Sullivan had op dat moment al gewonnen van de Chinees Zhang Yong en was dus zeker van een plek bij de laatste zestien. Op het moment dat hij de laatste zwarte bal wilde potten, dook de 'snookerhooligan' ineens op. O'Sullivan vond het wel grappig en bood de vrouw zijn keu aan om de laatste bal te spelen. De vrouw miste tot tweemaal toe en werd door de arbitrage, die bepaald niet blij was met het voorval, vervolgens met zachte hand afgevoerd.