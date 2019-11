Butter loopt ruim boven olympische limiet bij marathon van New York

De zege in New York ging voor de tweede keer naar Geoffrey Kamworor. De Keniaan won de 42,195 kilometer door de Amerikaanse stad in 2.08.13. Hij bleef zijn landgenoot Albert Korir 23 seconden voor. Kamworor won de marathon in New York twee jaar geleden ook. De Ethiopiër Girma Bekele Gebre kwam als derde over de streep.

Ook bij de vrouwen ging de zege naar Kenia. Joyciline Jepkosgei, die eerder dit jaar al de beste was op de halve marathon in New York, won ook de hele marathon. De Keniaanse finishte in 2.22.38 en bleef haar landgenote Mary Keitany bijna een minuut voor. De Ethiopische Ruti Aga werd derde.