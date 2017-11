Butter na zesde plek in New York: 'Op kop op First Avenue was geweldig'

WereldtoneelMichel Butter is dolblij na zijn indrukwekkende zesde plaats in de marathon van New York vandaag. ,,Ik sta op het wereldtoneel," zegt de vandaag 32 jaar geworden atleet uit Beverwijk, nadat hij na 2.12.39 over de finish kwam in The Big Apple .

Door Pim Bijl

Je hoort het niet veel lopers zeggen, zo kort na de finish van een marathon, maar Michel Butter spreekt het toch echt uit. ,,Ik zou het bijna nog een keer willen doen," laat hij telefonisch weten vanuit New York. ,,De marathon is voorbijgevlogen.”

Jarenlang droomde hij al over het meestrijden in de New York Marathon. Met een zesde plaats overtrof hij zijn verwachtingen. ,,Ik sta op het wereldtoneel. Ik wilde graag bij de eerste acht eindigen, maar wist dat ik dan boven mezelf moest uitstijgen. Nu ben ik zesde in een van de grootste marathons ter wereld, zo niet de grootste. Dan hoor je er gewoon bij."

De race verliep zoals gehoopt. In eerste instantie raakte hij de aansluiting kwijt met een elitegroepje van acht, maar hij deelde zijn race perfect in en kwam meerdere keren terug. ,,Ik had continu het gevoel dat ik goed bezig was. Dat ik goede tactische keuzes maakte. Ik voelde de energie bij sommigen wegvloeien."

'Ik groeide in de race'

Na 25 kilometer liep hij plots zelfs op kop. ,,Dat was wel echt supergaaf. Dat is hét beroemde moment in het parcours. Als je Queensboro Bridge afdraait en de First Avenue op. Ja, dat was echt fantastisch, maar uiteindelijk ben je ook aan het racen. Het is vooral gaaf vanuit sportief oogpunt. Ik groeide in de race.”

Het echte genieten kon pas in de laatste 200 meter losbarsten. ,,Toen had ik de strijd gewonnen om de zesde plaats, ondanks dat ik dicht tegen kramp aan mijn hamstrings aan zat, en wist ik dat ik voldoende voorsprong op de nummer 7 had. Het verschil was gemaakt. Toen was het volop genieten. Ik ga het straks, liggend op bed, allemaal nog eens herbeleven."

