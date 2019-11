Butter terug in New York: ‘Ik liep niet op kop, omdat ik dacht: dat is een mooie foto’

MarathonZondag hoopt Michel Butter zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen door een top-10 klassering in de New York Marathon. Twee jaar geleden liep hij op First Avenue, het meest iconische deel van ’s werelds beroemdste marathon, plots op kop. Een terugblik op dat bijzondere moment in monoloogvorm.

Door Pim Bijl



,,Ik zie de beelden nog weleens, maar dat ene moment… dat komt nooit terug. Ik bedoel: ik kende dat parkoers een beetje van plaatjes, maar ik had helemaal geen idee wat er ging gebeuren. Dus ik liep op Queensboro Bridge en ik dacht: nou, het is hier wel rustig. Maar ik voelde aan alles dat er iets ging gebeuren. Samen met Koen Naert vond ik aansluiting met de kopgroep en we gingen er meteen overheen.

,,Alleen had ik geen idee dat ik Manhattan indraaide. Maar ik voelde al wel iets magisch aankomen. Dus ik zei tegen Koen: ik weet het niet, maar ga hier van genieten, want dit is toch wel echt heel gaaf! Veel meer heb ik niet gezegd. Want ik zat wel van: we zitten nu op 25 kilometer, gaan langzamerhand richting de finale, en ik heb goed mijn energie verdeeld.

,,We draaien die brug af, ik zie die mensen, en denk echt jezus: dit is écht ongekend. Vanuit de stilte die enorme drukte in. Prachtig. Ik kan er nu over vertellen, en krijg er weer een beetje kippenvel van, maar dát moment gaat nooit meer terugkomen. gevoel komt nooit meer terug.

,,Ik genoot even volop, maar uiteindelijk wil je als sporter zo snel mogelijk terug naar de focus. De rest was aan het bijkomen van eerdere versnellingen. Ik dacht: ik wil het tempo hooghouden en wil blijven racen. Ik kwam niet op kop lopen, omdat ik dacht: dat is een mooie foto straks. Ik kwam daar op kop lopen omdat dat de beste strategie was om zo hoog mogelijk te eindigen. Taxeren. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik tot in de finale mee kan blijven doen? Voor mij begon de marathon toen wel. Ik had zelf wel dat ik de euforie van het publiek voelde. Maar heel snel herpakte ik mij: ik ben hier gewoon aan het racen, moet hier gewoon goede keuzes maken. Zo rationeel als ik het nu vertel, kan het natuurlijk niet. Maar ik wist: als ik met Koen het tempo hooghoud, hebben de anderen straks moeite om terug te komen.

,,Dat bleek ook later. Er kwamen nog wel een aantal demarrages, maar de energie bij de meesten was wel weg. Precies hoe ik het had bedacht. Ik werd uiteindelijk zesde. Als ik kijk naar mijn carrière ben ik vooral trots op de grote hoeveelheid goede marathons die ik heb gelopen, maar als ik goed nadenk is dit misschien wel mijn beste marathon geweest.

Ik heb toen perfect mijn energie verdeeld en telkens de goede keuzes gemaakt. Dat hoop ik nu opnieuw te doen. Of dat uiteindelijk gaat uitmonden in een top-10 klassering om mij te plaatsen voor de Olympische Spelen, dat gaan we zien. Laatst zat ik met mijn coach Guido Hartensveld in de auto en toen hebben we wel gezegd: we moeten geen kopie nastreven. Het gaat nooit meer hetzelfde worden als toen in 2017.”