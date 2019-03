Casey grijpt tweede zege op rij in Palm Harbor

Duitse schaats­bond ontzet door dopingge­val

24 maart De Duitse schaatsbond DESG is ,,ontzet en geschokt’' door een dopingonthulling van de ARD. Volgens de omroep was een Duitse schaatser in Erfurt klant bij sportarts Mark Schmidt, de spil in een dopingzaak waarbij sporters uit zeker acht landen zijn betrokken. De naam van de verdachte schaatser is niet bekend.