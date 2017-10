Cate Campbell helemaal terug met wereldrecord

De 25-jarige Campbell tikte aan in 50,25 seconden, waarmee ze dik onder de mondiale toptijd dook die de Zweedse Sarah Sjöström in augustus had neergezet in Eindhoven (50,58). De Australische had eerder met 50,91 al het wereldrecord in het 25 meterbad in handen, maar die moest ze een paar manden geleden afstaan aan Sjöström.