Celtics-ster Brown houdt dubbel gevoel over aan persoonlijk record

Voor het eerst sinds 1952 weer Nederland­se alpineskie­ster op Spelen

16 januari De Nederlandse alpineskiester Adriana Jelinkova heeft zich officieus verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen van 2022 in Peking. De 25-jarige Jelinkova, geboren in Tsjechië en opgegroeid in Nederland, eindigde bij de wereldbekerwedstrijd in het Sloveense Kranjska Gora als elfde op de reuzenslalom.