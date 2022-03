Chef de mission Esther Vergeer: ‘Andere landen hoorden dat ze zich moesten terugtrekken, dat hebben wij niet van onze regering vernomen’

Waar regeringen van andere landen dreigden met terugtrekking bij paralympische deelname van Rusland en Belarus, daar was dit bij Nederland nog niet het geval. ,,Andere landen hoorden dat ze zich eventueel moesten terugtrekken, maar dat hebben wij niet van onze regering vernomen", zegt Vergeer. ,,Daar was dus nog een sprake van. In eerste instantie gunden we de Russische sporters hun deelname, maar de situatie veranderde daarna dermate dat je je mening bij moet stellen. Er was geen andere keuze dit statement te maken.”

In eerste instantie werd door het IPC besloten dat de sporters uit Rusland en Belarus onder neutrale vlag mee mochten doen aan de Paralympische Spelen, maar op die beslissing kwam het comité vandaag terug: ,,Dit geeft rust en ik ben heel blij dat we de verantwoordelijkheid niet bij de sporters neerleggen", stelt Vergeer.

Van de escalatie in atletendorpen, zoals het IPC meldde in het statement, heeft Vergeer niet veel gemerkt: ,,Ik heb veel gepraat met andere mensen en landen en je merkte wel een bepaalde spanning of ongemak over deze grote situatie, maar op welke manier iets geëscaleerd is kan ik moeilijk inschatten. Bij de snowboarders kwam gisteren de Oekraïense ploeg aan en als er dan ook een grote Russische delegatie is, kan ik me voorstellen dat dat ongemak veroorzaakt. Maar nogmaals: ik heb het niet gezien of gehoord.”

Jeffrey Stuut, para-alpineskiër, zou de enige Nederlander zijn die tegen een Rus in actie had kunnen komen. Er was volgens Vergeer nog niet gesproken over een eventuele boycot van de Russische opponent: ,,Jeffrey was vooral bezig met hoe hij zo hard mogelijk van die berg af zou komen, wie zijn concurrent dan ook zou zijn. Daarom zeg ik ook: ik ben heel blij dat we de beslissing niet bij de sporters hebben gelegd zodat zij niet de last hoeven te voelen om de wereldproblematiek op te lossen", zegt Vergeer.

De Nederlandse paralympiërs zijn van mening zijn dat de Russische sporters ,,goede gasten zijn die ontzettend hard trainen”, maar ook zij staan volgens Vergeer achter dit besluit: ,,Eerder hebben wij ook gezegd dat we het de sporters zouden gunnen om hier te sporten, maar het conflict verandert dagelijks en het is inmiddels zo hevig dat het over alle grenzen heen gaat. Dan moet je als sportwereld daar ook in mee. Het liefst meng je sport en politiek niet, maar we komen daar niet meer onderuit en dat is ook goed, want deze situatie is verschrikkelijk.”

