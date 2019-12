Cheptegei met Nederlandse gangmaker snelste ooit op 10 kilometer

Formule 2 Wereldkam­pi­oen De Vries in achterhoe­de bij laatste race van seizoen

30 november Nyck de Vries is in de laatste hoofdrace van het seizoen in de Formule 2 in de achterhoede geëindigd. De wereldkampioen in deze raceklasse kwam er op het circuit in Abu Dhabi niet aan te pas en eindigde als dertiende. De Vries was als zesde gestart.