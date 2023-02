Chiefs, Eagles én Rihanna: alles wat je moet weten over de 57ste Super Bowl

Amerika is weer in de ban van de Super Bowl. Komende nacht (00.30 uur Nederlandse tijd) staat het grootste ééndaagse sportevenement ter wereld op het programma. De 57ste finale van het American Football-seizoen heeft honderden miljoenen ogen op zich gericht. Dit is alles wat je moet weten.

De finalisten

Dit jaar maken Kansas City Chiefs en Philadelphia Eagles uit wie zich een jaar lang de beste mag noemen van de NFL (National Football League). De Chiefs wonnen twee keer eerder de Super Bowl. In de seizoenen 1969 en 2019 vierde Tom's Town de eindzege. De Eagles zijn op jacht naar hun tweede eindzege. In het seizoen 2017 was het team uit The City of Brotherly Love de beste in de Verenigde Staten. Beide teams verloren de eindstrijd twee keer.

Poll Welk team grijpt vannacht de Super Bowl? Kansas City Chiefs

Philadelphia Eagles Welk team grijpt vannacht de Super Bowl? Kansas City Chiefs (55%)

Philadelphia Eagles (45%)

De locatie: State Farm Stadium

Dit jaar vindt het duel plaats in het State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Dit stadion heeft een capaciteit van 63.400. Een gemiddeld kaartje voor het bezoeken van deze wedstrijd kost ruim 8000 euro. De liefhebber die geniet van luxe kan een skybox reserveren voor bijna vier ton. Het goedkoopste ticket komt in de buurt van 4000 euro.

Volledig scherm Voorbereidingen in het State Farm Stadium voor de 57ste Super Bowl. © REUTERS

Het stadion is de thuisbasis van de Arizona Cardinals. In 2015 organiseerde de stad ook de wedstrijd om de Super Bowl. Destijds namen de New England Patriots de trofee (28-24 tegen Seattle Seahawks) mee naar huis. Er wordt af en toe ook gevoetbald: in 2019 werd hier het duel Haïti-Mexico (0-1 na verlenging), halve finale Gold Cup, gespeeld. Ook waren er in verleden concerten van grote artiesten als The Rolling Stones, U2, Beyoncé en Coldplay en werd er volop gevaccineerd tegen Covid-19. Bij de openingsceremonie van het stadion in 2006 waren 120.000 toeschouwers aanwezig.

Fun Facts - 1 • Een keer eerder stonden teams uit Kansas City en Philadelphia tegenover elkaar in een grote sportfinale: de Philadelphia Phillies versloegen in 1980 de Kansas City Royals na zes wedstrijden (4-2) in de World Series (MLB).

• Afgelopen editie van de Super Bowl was er in totaal 44 minuten aan reclame op Amerikaanse televisie.

• Naar verwachting geeft iedere toeschouwer ongeveer 80 euro uit aan eten, drinken of merchandise.

Weg naar de finale

De route naar de finale begon vijf maanden geleden. Van 8 september tot 8 januari stonden wedstrijden in het reguliere seizoen op het programma. Alle 32 teams speelden zeventien wedstrijden. De finalisten hebben beide een winst-verliesbalans van 14-3. De competitie is in twee leagues verdeeld: de AFC (American Football Conference) en de NFC (National Football Conference). De beste zeven teams van beide leagues plaatsten zich voor de play-offs.

Zowel Chiefs als Eagles eindigde bovenaan in hun ‘conference’. Hierdoor waren beide teams automatisch gekwalificeerd voor de kwartfinales (Divisional play-offs). Kansas City versloeg Jacksonville met 27-20 en Philadelphia schakelde de New York Giants uit (38-7).

In de halve finales (Championship) wonnen de Chiefs van Cincinnati met 23-20, terwijl de Eagles geen kind hadden aan San Francisco: 31-7.

Trofee

Vannacht strijden de spelers om de Vince Lombardi Trophy. De trofee is een zilveren football op een standaard van dezelfde kleur. De beker is vernoemd naar Vince Lombardi (1913-1970), die als coach hij de eerste twee edities (1966 en 1967) van de Super Bowl won met de Green Bay Packers.

In tegenstelling tot veel andere prijzen, is de Lombardi Trophy geen wisseltrofee. De winnaar mag deze dan ook permanent in de prijzenkast zetten. Tot 1996 werd de beker in de kleedkamer van de kampioen opgesteld. Sinds 1996 ontvangt de eigenaar van het beste team de trofee op het veld. Clark Hunt (Kansas) of Jeffrey Lurie (Philadelphia) zal dit jaar de gelukkige zijn.

Fun Facts - 2 • Slechts 42% van alle kijkers vindt de wedstrijd zelf het belangrijkst. Negentien procent kiest voor de reclamespotjes en achttien procent gaat kijken voor de halftime show.

• Amerikanen gokken voor ruim een miljard euro legaal op de wedstrijd. Volgens de wedkantoren is Philadelphia favoriet.

• Behalve dezelfde winst-verliesratio, scoorden de Eagles en de Chiefs exact hetzelfde aantal punten dit seizoen: 546.

Halftime show

Het immer spectaculaire evenement heeft dit jaar Rihanna als hoofdartiest. De negenvoudig Grammy-winnares uit Barbados ‘debuteert’ op de Super Bowl. Haar laatste album kwam in 2016 uit. De afgelopen jaren was ze voornamelijk bezig met het ondernemerschap en werd in 2022 moeder van een zoon. Rihanna's vermogen wordt op 1,3 miljard euro geschat.

Voorafgaand de wedstrijd zingt een externe gast traditioneel het Amerikaanse volkslied. Dit jaar is de eer aan singer-songwriter Chris Stapleton (44).

Commercials

De kijkers thuis zien rondom de wedstrijd verschillende nieuwe reclames van grote bedrijven. Een spotje van dertig seconde kost dit jaar ruim 6,5 miljoen euro. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om te betalen per seconde. In dit geval zijn de kosten meer dan 230.000 euro per seconde. De marketeers moeten dus een goed plan hebben om het geld terug te verdienen.

Zie hieronder de Super Bowl-reclames van 2019

De reclamekosten gaan naar Fox, een grootmacht in het Amerikaanse medialandschap. Fox zendt de wedstrijd uit in Amerika. De vorige keer dat de zender dit deed (2020), waren de opbrengsten tussen de 500 en 600 miljoen euro.

Quarterbacks

De quarterbackpositie is de belangrijkste positie bij American Football. In het spel neemt een quarterback de positie in direct achter de center, in het midden van de aanvalslinie. Normaliter is de quarterback de spelverdeler en leider van het aanvallende team. Hij geeft de signalen en aanvalsstrategieën door aan zijn teamgenoten.

Bij de Chiefs is Patrick Mahomes (27) de aanvalsleider. Zijn hele profcarrière staat hij onder contract in Kansas. Met die ploeg wist hij in seizoen 2019 de Super Bowl te winnen en was hij in die wedstrijd bovendien de 'MVP’ (Most Valuable Player). Dit seizoen eindige de Amerikaan op de achtste plek in de ‘NFL Top 100'. Vannacht probeert hij opnieuw van grote waarde te zijn.

Volledig scherm Patrick Mahomes (l) vliegt zijn ploeggenoot in de armen na de Super Bowl winst. © AFP

Jalen Hurts (24) neemt de honneurs waar als ‘QB’ bij bij de Eagles. Hurts staat net als Mahomes zijn hele profcarrière onder contract bij dezelfde club. Vannacht speelt hij zijn eerste Super Bowl wedstrijd. De Amerikaan maakt kans om de award 'NFL Most Valuable Player’ te winnen. De shortlist bestaat uit vier andere spelers, waaronder ook concurrent Patrick Mahomes.

Quarterbacks schrijven historie Voor het eerst in de historie van de Super Bowl zijn de twee startende quarterbacks Afro-Amerikaans. De eerste zwarte, en gelijk winnende, quarterback in de Super Bowl was Doug Williams (67). Hij won het evenement met de Washington Redskins (tegen Denver Broncos met 42-10) in 1988. Williams voelde veel emoties toen Kansas City en Philadelphia de finale bereikten: ,,Toen de bal door de uprights ging, stroomden koude rillingen door mijn lichaam. Er rolden geen tranen over mijn wang, maar mijn ogen waren heel erg nat.”

Prijzengeld

Voor iedere speler ligt een cheque klaar van bijna 150.000 euro als de wedstrijd gewonnen wordt. De verliezers krijgen iets meer dan de helft van de winnaars. Zij gaan dus niet met legen handen naar huis.

Tom Brady

De recordwinnaar van de Super Bowl staat deze editie niet op het veld. Quarterback Tom Brady (45) verloor met zijn team Tampa Bay Buccaneers meteen in de play-offs. Na afloop van deze nederlaag kondigde TB12 zijn pensioen aan. Dat deed hij vorig jaar ook al, maar kwam toen een maand later terug op zijn besluit. Brady zegt dat het nu definitief is, maar New England Patriots wil hem nog één laatste contract aanbieden.

Volledig scherm Mascotte en fans Philadelphia Eagles © REUTERS