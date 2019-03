Chinese Hong snelwandelt wereldrecord 50km uit de boeken

MotoGP Márquez noteert snelste ronde ooit in Qatar

8 maart Marc Márquez heeft zich op de eerste racedag van het nieuwe seizoen in de MotoGP meteen laten gelden. De Spaanse vijfvoudig wereldkampioen was in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Qatar razendsnel op zijn Honda. Hij klokte met 1.53,380 de snelste ronde ooit op het circuit van Losail. Hij was bijna een halve seconde sneller dan landgenoot Maverick Viñales, die op zijn Yamaha 1.53,854 noteerde.