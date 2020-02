Chinese topzwemmer Sun Yang voor acht jaar geschorst

De Chinese topzwemmer weigerde in 2018 mee te werken aan een dopingcontrole omdat de controleurs zich volgens hem niet konden identificeren.



Aanvankelijk sprak de mondiale zwembond FINA Sun Yang vrij vanwege procedurefouten. Tegen die beslissing ging het mondiale antidopingbureau WADA met succes in beroep bij het CAS. WADA zegt in een reactie blij te zijn met de uitspraak van het CAS.



WADA verzocht het CAS vorig jaar de Chinees wel te schorsen vanwege de weigering. De drievoudig olympisch kampioen werd in 2014 al eens voor drie maanden geschorst na een positieve dopingtest.



Ondanks het beroep mocht Sun in juli 2019 wel meedoen aan de WK. Tot ongenoegen van heel wat van zijn collega-zwemmers, die demonstratief weigerden om de Chinees op het podium te feliciteren nadat hij in Gwangju goud had gepakt op de 200 en 400 meter vrije slag.