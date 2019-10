Choukoud mist olympische limiet in Eindhoven

Fontijn verovert wereldti­tel boksen, tegenstan­der dient protest in

13:13 Nouchka Fontijn heeft zich op de WK boksen gekroond tot wereldkampioen. De 31-jarige Schiedamse versloeg in de klasse tot 75 kilogram in Oelan-Oede in de finale Lauren Louise Price uit Wales. In de finale versloeg ze Price met 3-2 op punten. De huldiging is echter uitgesteld na protest van haar tegenstander.