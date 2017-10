Clippers laat ook tegen Trail Blazers geen punten liggen

Volleyballers Lycurgus ronde verder in Europa

26 oktober De volleyballers van Abiant/Lycurgus hebben de derde voorronde van de Champions League bereikt. De ploeg van coach Arjan Taaij was vanavond in Groningen met 3-0 (25-20 25-16 25-14) te sterk voor KV Luboteni uit Kosovo. Lycurgus had vorige week de uitwedstrijd ook met 3-0 gewonnen.