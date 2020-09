Coldenhoff blijft steken op zevende plaats in GP van Mantova

Glenn Coldenhoff is in de Grote Prijs van Mantova in de MXGP niet in de buurt van het podium gekomen. De Brabander, afgelopen zondag nog tweede in de GP van Lombardije en eerder dit jaar winnaar van de GP van Letland, kwam niet verder dan de zevende plaats. Coldenhoff eindigde als zevende in de eerste manche en werd vijfde in de tweede.