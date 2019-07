Coleman de snelste op 100 meter bij trials VS

,,Het ging heel lekker", zei Coleman, die in de finale ondanks de lichte tegenwind als enige toch weer onder de 10 seconden dook. ,,Het was fijn geweest als we vanaf de andere kant hadden gelopen, dan hadden we de wind in de rug gehad. Maar het voelde nog steeds heel goed. Of ik de te kloppen man in Doha ben? Ik vind het prima", zei de nummer 2 van de vorige WK in Londen. Coleman moest toen alleen landgenoot Justin Gatlin voor zich dulden. Hij bleef in de finale wel olympisch kampioen Usain Bolt voor.



Gatlin sloeg bij de trials de finale over. De 37-jarige Amerikaan was als titelverdediger al verzekerd van deelname aan het mondiale toernooi in Doha. Gatlin liep wel de series en halve finale, omdat Amerikaanse atleten die naar de WK willen verplicht zijn mee te doen aan de trials. Michael Rodgers en Christopher Belcher kwalificeerden zich voor Doha door in de finale tweede en derde over de streep te komen, beiden in 10,12.



Bij de vrouwen zegevierde de 22-jarige Teahna Daniels op de 100 meter, in 11,20. Allyson Felix haalde als vijfde de finale van de 400 meter. De zesvoudig olympisch kampioene maakt bij de trials haar rentree na ruim een jaar afwezigheid. De 33-jarige Felix beviel in november van een dochter. Ze wil zich in Des Moines plaatsen voor de WK.