Collin Veijer ongedeerd na zware crash in kwalificatie Moto3: ‘Hij is fit verklaard’

Guusje Steenhuis pakt brons bij WK judo in Doha, Korrel laat zich verrassen

Judoka Guusje Steenhuis heeft bij de wereldkampioenschappen judo in Qatar brons veroverd in de klasse tot 78 kilogram. De 30-jarige Nederlandse versloeg in Doha in de strijd om het brons Ma Zhenzhao uit China. Steenhuis won op shido van de Chinese in de golden score.