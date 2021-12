Column Thijs Zonneveld | Een schaakgevecht op leven en dood, alleen de winnaar bleef staan

Aan de ene kant van de tafel zat een man, verzonken in gedachten. Aan de andere kant van de tafel zat een andere man, verzonken in gedachten. Ze staarden samen naar een bord met schaakstukken erop. Soms bewogen ze minutenlang niet; het was dat ze af en toe met hun ogen knipperden of op hun achterhoofd krabden, anders had je ze ook kunnen aanzien voor wassen beelden. Op het eerste gezicht was het net zo spannend als kijken naar groeiend kunstgras. Pas als je je er heel, heel even in verdiepte, zag je wat het was.