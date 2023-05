Column Thijs Zonneveld | Poetin weet straks dat hij zijn Westerse tegenstanders toch wel op de rug smijt

Ding Liren onttroont afwezige Magnus Carlsen als nieuwe wereldkam­pi­oen schaken: ‘Bijzonder emotioneel’

Ding Liren volgt Magnus Carlsen op als wereldkampioen schaken. De Chinees versloeg in Astana in de tweekamp om de titel de Rus Ian Nepomniatsjtsji. Liren won in de tiebreak de vierde rapidpartij (snelschaak), nadat de eerste drie in remise waren geëindigd.